Quem são os jogadores brasileiros com mais títulos de Copa Libertadores?

Com as recentes conquistas de times brasileiros, mais três jogadores se juntaram à seleta lista de tricampeões da competição

Três é um número mágico quando se trata da contagem de títulos de brasileiros na Libertadores da América. Ao mesmo tempo em que os times que foram campeões mais vezes acumulam três troféus cada (São Paulo, Palmeiras, Grêmio e Santos), os atletas com mais títulos também são tri campeões do torneio sul-americano.

Ser campeões da Libertadores é um dos pontos altos da carreira de qualquer jogador de futebol. E sete brasileiros tiveram esse gostinho três vezes, sendo os maiores vencedores brazucas da competição continental. Até 2021, Vitor, Ronaldo Luiz, Palhinha, Fabiano Eller e Elivélton eram os únicos cinco tricampeões, no entanto, com os dois títulos conquistados pelo Palmeiras no ano, os dois atletas que já haviam sido campeões antes, Marcos Rocha e Willian Bigode, entraram para o seleto grupo. Com a conquista do Flamengo em 2022, William Arão também se juntou ao grupo dos tricampeões.

Curiosamente, sete dos oito jogadores foram bicampeões por um time e completaram os três títulos em outro - a exceção é Vitor, que também quase se isolou no topo dessa lista. Veja o raio-x dos títulos

William Arão

O volante conquistou o seu primeiro título com o Corinthians, em 2012, e o segundo com o Flamengo, em 2019, sendo titular em 12 das 13 partidas da equipe. Em 2022, Arão deixou o clube antes da conquista, mas participou de seis jogos da campanha, conquistando assim o seu terceiro título.

Marcos Rocha

O lateral conquistou os dois títulos mais recentes do Verdão, referentes às edições de 2020 e 2021. Antes disso, porém, já havia levantado uma taça em 2013, quando defendia o Atlético-MG que bateu o Olimpia na grande final continental.

Willian Bigode

Companheiro de Marcos Rocha no bicampeonato palmeirense, o atacante havia sido campeão pelo Corinthians, grande rival do Verdão, em 2012, logo antes de deixar o Timão.

Vitor

O lateral-direito conquistou títulos da Libertadores por três clubes diferentes: São Paulo (1993), Cruzeiro (1997) e Vasco (1998), e ainda poderia ter aumentado a contagem, mas apesar de fazer parte do elenco do São Paulo em 1992, ele não estava inscrito na competição e o troféu não foi computado.

Ronaldo Luiz

O lateral-esquerdo Ronaldo Luiz foi bicampeão com o São Paulo, em 1992 e 1993 e, mais tarde, também foi campeão com o Vasco, em 1998.

Palhinha

O meia-atacante também fez parte do bicampeonato do São Paulo, antes de também ser campeão da Libertadores pelo Cruzeiro, em 1997.

Elivélton

O atacante conquistou o bicampeonato da Liberta com o São Paulo, onde foi campeão em 1992 e 1993. Já pelo Cruzeiro, venceu a Libertadores de 1997, na qual ele fez o gol do título.

Fabiano Eller

Internacional/Divulgação

O zagueiro, por sua vez, esteve presente na conquista de 1998 do Vasco antes de se tornar peça importante nas duas conquistas de Libertadores do Internacional, em 2006 e 2010.