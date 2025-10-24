Palmeiras x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Palmeiras e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (26), às 20h30 (de Brasília), na Allianz Arena, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

O confronto entre Palmeiras e Cruzeiro é sempre aguardado pelos torcedores, que buscam não apenas vivenciar as emoções do campo, mas também participar de forma mais ativa. Conhecer os melhores sites de apostas pode auxiliar a tornar esta experiência mais emocionante e cheia de possibilidades, proporcionando acesso a variadas opções de apostas.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Notícias e prováveis escalações

Após a derrota por 3 a 0 para a LDU no primeiro jogo da semifinal da Copa Libertadores, o Palmeiras volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Na disputa pelo título, o Verdão divide a liderança com o Flamengo, ambos com 61 pontos. Em 28 jogos, a equipe comandada por Abel Ferreira acumula 19 vitórias, quatro empates e cinco derrotas.

Por outro lado, o Cruzeiro vive um bom momento no Brasileirão. A equipe vem de uma sequência de três empates e uma vitória e ocupa atualmente a terceira colocação, com 56 pontos. A Raposa busca diminuir a diferença de cinco pontos para o Palmeiras e se aproximar da briga pela liderança.

Palmeiras: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Jefté; Emiliano Martínez (Aníbal Moreno), Andreas Pereira, Maurício e Felipe Anderson; Vitor Roque e Flaco López.

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Arroyo e Kaio Jorge.

Desfalques

Palmeiras

Piquerez, expulso contra o Flamengo, cumprirá suspensão, enquanto Weverton está lesionado.

Cruzeiro

Fagner e Matheus Henrique estão machucados.

Quando é?

Data: domingo, 26 de outubro de 2025

domingo, 26 de outubro de 2025 Horário: 20h30 (de Brasília)

20h30 (de Brasília) Local: Allianz Arena - São Paulo,SP

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Há um grande equilíbrio no retrospecto histórico. Em 97 jogos disputados entre as equipes, foram 34 vitórias para cada lado, além de 29 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2025, a Raposa venceu por 2 a 1.

Classificação

Links úteis