Brasileirão
team-logoPalmeiras
team-logoCruzeiro
Mounique Vilela

Palmeiras x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (26), no Allianz Parque; confira a transmissão e outras informações do jogo

Palmeiras e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (26), às 20h30 (de Brasília), na Allianz Arena, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view(veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após a derrota por 3 a 0 para a LDU no primeiro jogo da semifinal da Copa Libertadores, o Palmeiras volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Na disputa pelo título, o Verdão divide a liderança com o Flamengo, ambos com 61 pontos. Em 28 jogos, a equipe comandada por Abel Ferreira acumula 19 vitórias, quatro empates e cinco derrotas.

Copa Libertadores
Palmeiras crest
Palmeiras
SEP
Flamengo crest
Flamengo
FLA
Brasileirão
Ceará crest
Ceará
CEA
Cruzeiro crest
Cruzeiro
CRU

Por outro lado, o Cruzeiro vive um bom momento no Brasileirão. A equipe vem de uma sequência de três empates e uma vitória e ocupa atualmente a terceira colocação, com 56 pontos. A Raposa busca diminuir a diferença de cinco pontos para o Palmeiras e se aproximar da briga pela liderança.

Palmeiras: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Jefté; Emiliano Martínez (Aníbal Moreno), Andreas Pereira, Maurício e Felipe Anderson; Vitor Roque e Flaco López.

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Arroyo e Kaio Jorge.

Escalações de Palmeiras x Cruzeiro

PalmeirasHome team crest

3-4-2-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestCRU
1
C. Miguel
15
C
G. Gomez
26
M. Cerqueira
3
B. Fuchs
18
Mauricio
12
Khellven
6
Jefte
8
A. Pereira
7
F. Anderson
42
J. Lopez
9
V. Roque
1
Cassio
12
William
6
Kaiki
15
Fabricio Bruno
25
L. Villalba
10
M. Pereira
88
C. Cardoso
94
Wanderson
16
C
L. Silva
29
L. Romero
19
Kaio Jorge

4-2-3-1

CRUAway team crest

SEP
-Escalação

Reservas

Técnico

  • A. Ferreira

CRU
-Escalação

Reservas

Técnico

  • L. Jardim

Desfalques

Palmeiras

Piquerez, expulso contra o Flamengo, cumprirá suspensão, enquanto Weverton está lesionado.

Cruzeiro

Fagner e Matheus Henrique estão machucados.

Quando é?

  • Data: domingo, 26 de outubro de 2025
  • Horário: 20h30 (de Brasília)
  • Local: Allianz Arena - São Paulo,SP 

Retrospecto recente

SEP
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
14/10
Jogos com mais de 2.5 gols
5/5
Ambos os times marcam
4/5

CRU
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
3/4
Jogos com mais de 2.5 gols
0/5
Ambos os times marcam
2/5

Últimos confrontos diretos

Há um grande equilíbrio no retrospecto histórico. Em 97 jogos disputados entre as equipes, foram 34 vitórias para cada lado, além de 29 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2025, a Raposa venceu por 2 a 1.

SEP

Outros

CRU

3

Vitórias

1

Empate

1

7

Gols feitos

4
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificação

Links úteis

0