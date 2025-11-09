Palmeiras x Corinthians: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Paulistão feminino 2025

O Palmeiras recebe o Corinthians nesta segunda-feira (10), às 20h (de Brasília), em duelo válido pela 12ª rodada do Paulistão feminino 2025. A partida acontece na Arena Barueri, em Barueri, e terá transmissão ao vivo do SporTV. (veja a programação completa aqui).
O time da casa é o segundo colocado na tabela, com 25 pontos e retrospecto de oito vitórias, um empate e duas derrotas. Na última partida, as Palestrinas levaram a melhor sobre o Red Bull Bragantino por 1 a 0, com gol de Fernanda Palermo (76').
Já o Corinthians ocupa a primeira posição, com 30 pontos conquistados, os quais vieram de 10 vitórias e uma derrota. No último jogo, levaram a melhor por 3 a 1 sobre o São Paulo, com gols de Jhonson (pênalti, 7'), Tamires (72') e Thaís Regina (90+13), enquanto Duda Serrana (17') marcou para as Soberanas.
Prováveis escalações
Palmeiras: Kate Tapia; Rhay Coutinho, Poliana, Paty Maldaner, Fê Palermo; Joselyn Espinales, Ingryd Lima, Brena e Raíssa Bahia; Amanda Gutierres e Tainá Maranhão. Técnico: Rosana Augusto
Corinthians: Letícia Izidoro; Leticia Teles, Érika, Thaís Regina e Gi Fernandes; Tamires, Letícia Monteiro, Vic Albuquerque e Ivana Fuso; Jhonson e Ariel. Treinador: Lucas Piccinato
Desfalques
Palmeiras
Sem desfalques confirmados
Corinthians
Sem desfalques confirmados.
Quando é?
- Data: segunda-feira, 10 de novembro de 2025
- Horário: 11h45 (de Brasília)
- Local: Arena Barueri, Barueri - SP