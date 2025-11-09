+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Palmeiras Feminino 2025Rebeca Reis/Ag.Paulistão
Joaquim Lira Viana

Palmeiras x Corinthians: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Paulistão feminino 2025

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (10), na Arena Barueri; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Palmeiras recebe o Corinthians nesta segunda-feira (10), às 20h (de Brasília), em duelo válido pela 12ª rodada do Paulistão feminino 2025. A partida acontece na Arena Barueri, em Barueri, e terá transmissão ao vivo do SporTV. (veja a programação completa aqui).

O time da casa é o segundo colocado na tabela, com 25 pontos e retrospecto de oito vitórias, um empate e duas derrotas. Na última partida, as Palestrinas levaram a melhor sobre o Red Bull Bragantino por 1 a 0, com gol de Fernanda Palermo (76').

Já o Corinthians ocupa a primeira posição, com 30 pontos conquistados, os quais vieram de 10 vitórias e uma derrota. No último jogo, levaram a melhor por 3 a 1 sobre o São Paulo, com gols de Jhonson (pênalti, 7'), Tamires (72') e Thaís Regina (90+13), enquanto Duda Serrana (17') marcou para as Soberanas.

Prováveis escalações

Palmeiras: Kate Tapia; Rhay Coutinho, Poliana, Paty Maldaner, Fê Palermo; Joselyn Espinales, Ingryd Lima, Brena e Raíssa Bahia; Amanda Gutierres e Tainá Maranhão. Técnico: Rosana Augusto

Corinthians: Letícia Izidoro; Leticia Teles, Érika, Thaís Regina e Gi Fernandes; Tamires, Letícia Monteiro, Vic Albuquerque e Ivana Fuso; Jhonson e Ariel. Treinador: Lucas Piccinato

Desfalques

Palmeiras

Sem desfalques confirmados

Corinthians

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

  • Data: segunda-feira, 10 de novembro de 2025
  • Horário: 11h45 (de Brasília)
  • Local: Arena Barueri, Barueri - SP
