Atlético-MG x Palmeiras: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais das quartas de final do Brasileirão sub-17

Após a vitória no primeiro jogo por 4 a 2, o Palmeiras entra em campo com vantagem nesta quinta-feira (20): veja como acompanhar ao vivo na TV

Valendo vaga na semifinal do Campeonato Brasileiro sub-17, Atlético-MG e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira (20), às 15h45 (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final do torneio nacional. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

No primeiro jogo, disputado em São Paulo, o Palmeiras venceu por 4 a 2 o Galo de virada, e agora a equipe de Rafael Paiva pode perder por até um gol de diferença.

O Verdão chegou às quartas do Brasileirão Sub-17 após terminar a primeira fase na terceira posição do grupo A, com 17 pontos (cinco vitórias, dois empates e duas derrotas), enquanto o Atlético-MG, foi o segundo do grupo B, também com 17. Foram cinco vitórias, dois empates e duas derrotas.

Prováveis escalações

Escalação do provável ATLÉTICO-MG: Robert Assunção, Igor Araujo, Caio Maia, Ruan Pablo, Pedro Ataide, Jose Phelipe, Renan, Vitor Reis, Kauan Guilherme, Paulo Gustavo e Alisson.

Escalação do provável PALMEIRAS: Aranha; Gilberto, Fellipe Jack (Vitor Reis), Gabriel Vareta e Arthur; Vitor André, Rafael Coutinho (Estêvão) e David Kauã; Thalys (Marcio Vitor), Luis Guilherme e Luighi.

Desfalques

Atlético-MG

A equipe não possui desfalques confirmados.

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: quinta-feira, 20 de outubro de 2022

• Horário: 15h45 (de Brasília)

• Local: SESC Alterosas – Belo Horizonte, MG

• Arbitragem: André Luiz Skettino (árbitro), Marcus Vinicius e Riane Clementino (assistentes), Francielly Fernanda Lima (quarto árbitro)