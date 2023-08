Palmeiras x Atlético-MG ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das oitavas de final da Copa Libertadores

Nesta quarta-feira (9), o Verdão busca a classificação no Allianz Parque; veja como acompanhar na TV e na internet

Com promessa de casa cheia, o Palmeiras recebe o Atlético-MG nesta quarta-feira (9), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. Como venceu a ida por 1 a 0, o Verdão entram em campo com a vantagem do empate para avançar. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, e do Paramount+, no streaming, com narração de narração de Nivaldo Prieto e comentários de Paulo Vinicius Coelho ( veja a programação completa aqui ).

Depois da derrota para o Fluminense por 2 a 1 na última rodada do Brasileirão, o Palmeiras volta as atenções para a disputa do mata-mata. Vale lembrar que o Verdão garantiu a sua vaga nas oitavas de final após terminar na liderança do Grupo C, com 15 pontos conquistados. Até aqui, foram seis vitórias e somente uma derrota.

Sem desfalques, o técnico Abel Ferreira promoverá os retornos de Piquerez, Zé Rafael, Raphael Veiga e Dudu, poupados contra o Tricolor.

Do outro lado, o Atlético-MG chega embalado após conquistar a primeira vitória sob o comando de Felipão. No domingo (6), o Galo venceu o São Paulo por 2 a 0 pelo Brasileirão e encerrou o jejum de quatro empates e cinco derrotas.

Para avançar às quartas de final, o Atlético-MG precisa vencer por dois gols de diferença para garantir a classificação direta. Caso vença por um gol, a vaga será decidida nos pênaltis. O Galo conquistou a vaga para as oitavas de final após terminar a primeira fase na vice-liderança do Grupo G, com 10 pontos, três a menos que o líder Athletico-PR. Até aqui, registra três vitórias, um empate e três derrotas no torneio.

"Quarta-feira vai ser uma guerra, uma final pra gente. Vamos buscar de qualquer maneira essa classificação para a torcida que merece muito, e pra gente que vem trabalhando no dia a dia pra poder sair dessa situação ruim", afirmou Paulinho.

Quem avançar terá pela frente o vencedor do confronto entre Deportivo Pereira e Independiente Del Valle na fase seguinte. Em 81 jogos disputados entre as equipes, o Palmeiras soma 36 vitórias, contra 26 do Atlético-MG, além de 19 empates.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Dudu, Artur e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Atlético-MG: Everson; Saravia, Igor Rabello, Jemerson e Guilherme Arana; Battaglia, Otávio e Hyoran (Igor Gomes); Pavón, Paulinho e Hulk. Técnico: Felipão.

Desfalques

Palmeiras

Atuesta, Garcia e Naves seguem fora.

Atlético-MG

Zaracho, machucado, é desfalque.

Quando é?