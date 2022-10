Palmeiras x Athletico-PR: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da semifinal do Brasileirão sub-17

Nesta quinta-feira (27), equipes decidem o primeiro jogo da semifinal do Brasileirão sub-17; veja como acompanhar ao vivo na TV

Valendo vaga na final, Palmeiras e Athletico-PR entram em campo nesta quinta-feira (27), às 15h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Brasileiro sub-17. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Na primeira fase, o Palmeiras encerrou na terceira posição do Grupo A, com 17 pontos, registrando cinco vitórias, dois empates e duas derrotas, enquanto nas quartas de final eliminou o Atlético-MG por 6 a 5 no placar agregado

Do outro lado, o Athletico-PR foi líder do Grupo A, somando 22 pontos, com sete vitórias, um empate e uma derrota. Já no mata-mata, deixou para trás o Fluminense após a vitória por 7 a 4 no agregado.

Prováveis escalações

Escalação do provável PALMEIRAS SUB-17: Aranha; Gilberto, Fellipe Jack, Gabriel Vareta e Arthur; Vitor André, Rafael Coutinho e David Kauã; Thalys, Luis Guilherme e Luighi.

Escalação do provável ATHLETICO-PR SUB-17: Luiz Fabiano; Wellington, Dayvisson, Bordon, Murilo, Derik, Dudu, Sorriso, Chiqueti, Lima e Gustavo Walisson.

Desfalques

Palmeiras

sem desfalques confirmados

Athletico-PR

sem desfalques confirmados

Quando é?

• Data: quinta-feira, 27 de outubro de 2022

• Horário: 15h30 (de Brasília)

• Local: Allianz Parque – São Paulo, SP

• Arbitragem: JOÃO VITOR GOBI (árbitro), BRUNO SILVA e LEANDRA AIRES (assistentes), MARIANNA NANNI (quarto árbitro)