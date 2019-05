Palmeiras assina com a Globo e terá jogos do Brasileiro na TV aberta

Após cinco rodadas do Brasileirão, clube diz que teve 'pleitos atendidos' ao assinar com a emissora

O anunciou nesta quinta-feira (23) que finalmente fechou um acordo com o Grupo Globo para a transmissão dos jogos do clube no Campeonato Brasileiro TV aberta e no pay-per-view.

O contrato vale até o Campeonato Brasileiro de 2024.

"Tivemos os nossos pleitos atendidos a contento e assinamos um contrato com duração de seis anos", disse a nota do clube assinada pelo presidente Maurício Galiotte.

QUER VER JOGOS AO VIVO OU QUANDO QUISER? ACESSE O DAZN E TESTE O SERVIÇO POR UM MÊS GRÁTIS!

Confira a íntegra da nota: