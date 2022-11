Palmeiras x América-MG: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Partida desta quarta-feira (9) marca a entrega da taça e das medalhas ao campeão brasileiro; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Com mais de 25 mil ingressos vendidos, o Palmeiras recebe o América-MG na noite desta quarta-feira (9), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Com promessa de grande festa no Allianz Parque, a partida marca a entrega da taça e das medalhas ao campeão brasileiro.

Para o confronto, o técnico Abel Ferreira terá os retornos de Piquerez Endrick, poupados na última rodada, além de Gustavo Scarpa e Zé Rafael, que cumpriram suspensão. Já o goleiro Weverton, convocado para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo, é tratado como dúvida.

Até o momento, o Verdão registra 22 vitórias, 12 empates e apenas duas derrotas no Brasileirão, e conquistou o título na 35ª rodada.

Do outro lado, o América-MG, com 52 pontos, segue na briga pela classificação à Copa Libertadores de 2023.

Em 24 jogos disputados entre as equipes, o Palmeiras soma 13 vitórias, contra duas do América-MG, além de nove empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2022, o Verdão venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Dudu, Rony e Endrick.

Escalação do provável AMÉRICA-MG: Matheus Cavichioli; Raúl Cáceres, Conti, Éder (Ricardo Silva) e Marlon; Alê, Juninho e Benítez; Everaldo, Felipe Azevedo e Henrique Almeida.

Desfalques

Palmeiras

Jailson, em transição física, e Raphael Veiga, que se recupera de artroscopia no tornozelo direito, seguem fora.

América-MG

Emmanuel Martínez, lesionado, é o único desfalque confirmado.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 9 de novembro de 2022

• Horário: 21h30 (de Brasília)

• Local: Allianz Parque – São Paulo, SP

• Arbitragem: SAVIO PEREIRA SAMPAIO (árbitro), LEILA NAIARA MOREIRA e DANIEL HENRIQUE DA SILVA (assistentes), PIETRO DIMITROF (quarto árbitro) e WAGNER REWAY (AVAR)