Palmeiras x América-MG ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da final da Copinha 2023

Decisão da Copa São Paulo será disputada nesta quarta-feira (25), no Canindé; veja como acompanhar na TV e na internet

Palmeiras e América-MG se enfrentam na noite desta quarta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), no Canindé, pela final da Copinha. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo (apenas para São Paulo e Minas Gerais - exceto cidades de Uberlândia, Ituiutaba, Araxá e Uberaba) e da Rede Vida, na TV aberta, e do SporTV, na TV fechada.

Buscando o bi, após o título inédito em 2022, o Palmeiras encerrou a primeira fase na liderança do Grupo 3 com 100% de aproveitamento. Goleou o Sampaio Corrêa por 6 a 0 e a Juazeirense por 4 a 0, antes de eliminar o Mirassol (4 a 0), o Floresta (5 a 0) e o Goiás (2 a 1), nas oitavas, quartas e semifinal, respectivamente.

Do outro lado, o América-MG terminou em primeiro lugar do Grupo 18, com nove pontos, enquanto na segunda fase passou pelo CSP (3 a 0), e pelo São Paulo por 3 a 1 na terceira fase. Já nas oitavas, deixou para trás o RB Bragantino por 1 a 0, o Ituano (3 a 0) na quartas, e o Santos (3 a 0) na semi.

Prováveis escalações

Escalação do provável Palmeiras: Aranha; Henri, Talisca e Gustavo Mancha; Léo, Pedro Lima, David Kauã e Ruan Ribeiro; Kevin, Vitinho e Ednei.

Escalação do provável América-MG: Cássio; Samuel, Jonathan, Júlio e Paulinho; Breno, Mateus Henrique e Theo; Luan Campos, Renato Marques e Adyson.

Desfalques

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

América-MG

Não há desfalques confirmados.

Quando é?