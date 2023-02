Palmeiras abre conversas por contratação de Luiz Araújo, do Atlanta United

Atacante está disposto a retornar ao Brasil no mercado da bola. Academia de Futebol pode ser o destino do atleta, revelado pelo São Paulo

O Palmeiras abriu conversas para a volta de Luiz Araújo ao Brasil, como soube a GOAL. Ainda não foi enviada uma proposta formal, mas os paulistas conversam pela contratação do atacante que pertence ao Atlanta United, dos Estados Unidos.

O atleta está disposto a retornar ao futebol brasileiro no mercado da bola, conforme antecipado pela reportagem. Ciente da situação, os paulistas abriram conversas com o intuito de buscá-lo na atual janela de transferências.

A ideia é contratar Luiz Araújo, revelado pelas divisões de base do São Paulo, em definitivo. O Palmeiras está disposto a desembolsar uma compensação financeira pelo retorno do atleta ao futebol brasileiro em 2023. Os moldes de um possível negócio — percentuais e valores — ainda são discutidos pelas partes.

Luiz Araújo tem salário anual de US$ 3,6 milhões (R$ 18,16 milhões na cotação atual) no Atlanta United. O jogador é um dos mais bem pagos do clube que disputa a MLS (Major League Soccer).

Revelado pelas divisões de base do São Paulo, Luiz Araújo deixou o clube para defender as cores do Lille em 2017. Depois de quatro temporadas na França, aceitou a proposta do Atlanta United para atuar na MLS — o clube estadunidense pagou US$ 12 milhões para contratá-lo em agosto de 2021.

O atacante de 26 anos fez 30 partidas pelo Atlanta United na última temporada, somando 2.348 minutos em campo. No período, fez seis gols e se responsabilizou por quatro assistências.