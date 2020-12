Pai de Messi sobre reunião com PSG: 'fake news'

O craque vem sendo especulado no gigante francês, mas nega qualquer tipo de negociação em andamento

Fake news? Lionel Messi e seu pai e agente, Jorge, negam qualquer especulação que envolveria o craque se encontrando com a diretoria do por uma negociação em andamento.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O argentino, que já declarou sua vontade de deixar o - e que só não o fez pelo time e pela La Liga terem ameaçado entrar na justiça contra o jogador -, vem tendo o seu futuro debatido nos últimos meses: após forte especulação de que o seria o destino do atleta, o PSG parece ter entrado na disputa.

Mais times

Muito se pensava que Neymar e Messi, grandes amigos, se reuniriam um dia com o brasileiro retornando ao clube catalão. Pois é, o jogo virou: recentemente, em entrevista, Neymar declarou que gostaria de fazer uma nova parceria com o seis vezes melhor do mundo, só que dessa vez, pelo clube parisiense. Perguntado, o jogador do Barça desconversou sobre a possibilidade.

Segundo o El Chiringuito, programa de TV espanhol, o PSG seria o grande favorito para acertar com Lionel Messi para a próxima temporada, e ambas as partes já estariam conversando, com o agente - e pai - do jogador, Jorge, sendo visto negociando com representantes do clube francês no consulado do Qatar em Barcelona.

De acordo com a apuração da Goal, porém, o argentino ainda não está conversando com outros times, estando focado apenas na campanha dos Blaugranas atual temporada. Ironicamente, no sorteio da Liga dos Campeões, a equipe catalã enfrentará o PSG nas oitavas de final.

O pai do jogador, perguntado sobre a especulação do programa de TV, negou categoricamente qualquer negociação em andamento em um stories em sua conta do Instagram.

No es verdad, el padre de Messi ya desmintió los rumores hace un mes. Pero claro, eso la prensa lo ignora para seguir vendiendo humo. pic.twitter.com/AxQTues52E — Alexis (@Alexis13598383) December 15, 2020

"Falso. Outra invenção." postou sobre um screenshot da notícia do El Chiringuito. "Eu estou na desde setembro. #FakeNews."

Focado no futebol, Messi quer, mais do que nunca, melhorar seu desempenho na atual temporada. Longe de seu melhor até agora e vendo um time instável tropeçar cada vez mais na , sabe que precisará retomar sua melhor forma se o clube quiser brigar por títulos.

O Barcelona volta aos gramados nesta próxima quarta-feira (16), às 17h (de Brasília), diante da líder Real Sociedad, que também precisa vencer para permanecer na primeira colocação.