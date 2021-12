Os recordes e títulos de Willian Bigode pelo Palmeiras

Com 35 anos, Willian "Bigode" deixa o Palmeiras após cinco temporadas de muito gols, jogadas importantes e presença marcante em vários títulos desta reestruturação do Alviverde.

Querido pela torcida, compensou alguns momentos poucos inspirados tecnicamente com muita raça, vontade e uma postura elogiável fora de campo. Tendo perdido a titularidade já a algumas temporadas e vendo nomes da base surgirem com destaque, deixa o clube paulista para reforçar o Fluminense.

Assim, listamos todos os números de Willian Bigode em sua grande passagem pelo Palmeiras. O jogador, então, deixa o clube marcado na história de um dos maiores times do Brasil e tendo feito a diferença em momentos muito importantes.

Confira!

Quais foram os números de Willian Bigode em sua passagem pelo Palmeiras?

No total, Willian Bigode fez 253 jogos pelos Palmeiras. Trata-se do quarto jogador com mais partidas no século XXI (atrás apenas de Prass, Marcos e Dudu) e o 47º no geral.

Além disso, o atacante marcou 66 gols pelo Verdão. Nesse século, fica atrás apenas de Dudu. É o 34º jogador que mais balançou as redes vestindo a camisa do Alviverde.

Willian também deu 26 assistências e conquistou 136 vitórias.

Quais foram os títulos que Willian Bigode conquistou pelo Palmeiras?

Junto do resto de um elenco que já entrou para a história, Willian Bigode deixa o Palmeiras com uma galeria de troféus abarrotada de medalhas.

Foram seis taças levantadas pelo atacante durante sua passagem pelo Verdão. Veja a lista: