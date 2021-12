Os recordes do Atlético-MG na histórica temporada 2021, da Tríplice Coroa

Com o título da Copa do Brasil levantado, o Atlético-MG encerrou esta que se tornou uma das melhores temporadas de toda a sua história.

O Galo foi campeão mineiro, voltou a conquistar o título do Brasileirão após 50 anos e completou a Tríplice Coroa ao bater o Athletico-PR na decisão da Copa do Brasil.

Desde o técnico Cuca até Hulk, vários são os personagens desde já histórico Atlético de 2021. Mas quais são os recordes quebrados e estipulados pelo Galo nesta temporada? A GOAL te responde abaixo!

Tríplice Coroa do futebol brasileiro

Com os títulos do estadual, Brasileirão e Copa do Brasil, o Atlético-MG igualou uma marca que pertencia apenas ao seu arquirrival, Cruzeiro, que levantou todas estas mesmas taças em 2003.

Mais vitórias em uma temporada no Brasil

Com a vitória sobre o Athletico-PR, no duelo de volta da final da Copa do Brasil, o Galo chegou a 52 vitórias na temporada, se isolando como clube com mais triunfos oficiais em uma única campanha em todos os tempos do futebol brasileiro – superando de vez as 51 vitórias do Grêmio de 1979.

Recorde de gols na história da Copa do Brasil

O gol marcado por Keno, na Arena da Baixada, foi o de número 345 do Galo em sua história na Copa do Brasil. O tento fez a equipe alvinegra superar o Flamengo como clube com mais gols considerando todas as edições do torneio de mata-mata. Mais tarde, Hulk aumentou a conta para 346.

Maior vantagem construída em final de Copa do Brasil

Os 4 a 0 estipulados contra o Athletico-PR, no jogo de ida da final da Copa do Brasil 2021, representou a maior vantagem já construída por um time em jogos de ida de finais do torneio.

Mandante poderoso no Brasileirão

As 16 vitórias seguidas do Galo como mandante no Brasileirão 2021 estipularam um recorde na competição: nunca o time da casa venceu tantos jogos consecutivos.

Maior sequência de vitórias no Brasileirão

Ainda no caminho rumo ao título da Série A, o Atlético-MG igualou o Internacional como time com mais vitórias consecutivas: nove no total.

Recorde de público no Mineirão

Contra o RedBull Bragantino, o Galo colocou um total de 61.573 torcedores no Mineirão. Esta é a lotação total do estádio, nunca antes estipulada desde a reinauguração do Gigante da Pampulha para o Mundial de 2014.

Atlético vs Atlético

O Brasileirão 2021 marcou também a melhor campanha do Galo nos pontos corridos: foram 84 pontos conquistados e 75% de aproveitamento.

A vitoriosa campanha também teve recorde de triunfos para o time: foram 26 vitórias.