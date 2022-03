Os potes do sorteio da Copa do Mundo 2022

A Fifa atualizou, nesta quinta-feira, o seu ranking de seleções. O destaque da lista foi o Brasil, que tomou a primeira posição da Bélgica e voltou a ser líder pela primeira vez desde agosto de 2017.

Com isso, a entidade também definiu os potes do sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo, que irá ocorrer nesta sexta-feira, às 13 horas (de Brasília).

O Ranking da Fifa influencia diretamente no sorteio. Além do Catar, anfitrião do Mundial e que já integra o Grupo A, os sete primeiros colocados serão os cabeças de chave. Como a Itália (6ª colocada) não se classificou, Portugal (8º) assumiu a vaga. Os grupos da Copa são compostos por uma seleção de cada pote. Mas há algumas restrições: com exceção da Europa, países do mesmo continente não podem fazer parte do mesmo grupo e cada grupo pode ter no máximo duas seleções europeias.

Os três últimos classificados para o torneio serão conhecidos somente em junho, em confronto de jogo único. Na Europa, País de Gales aguarda a definição entre Escócia e Ucrânia para disputar a última vaga do continente. Costa Rica e Nova Zelândia definem uma das vagas da repescagem mundial, enquanto o Peru enfrenta Austrália ou Emirados Árabes Unidos por um lugar na Copa.

Veja como ficaram os potes do sorteio da Copa do Mundo:

Cabeças de chave (Pote 1)

Qatar, que já está no grupo A por ser o país-sede

Brasil

Bélgica

França

Argentina

Inglaterra

Espanha

Portugal

Pote 2

Holanda

Alemanha

Dinamarca

México

Estados Unidos

Suíça

Uruguai

Croácia

Pote 3

Senegal

Irã

Japão

Sérvia

Polônia

Coreia do Sul

Marrocos

Tunísia

Pote 4

