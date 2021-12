Os pedidos de Germán Cano para assinar com novo clube após saída do Vasco

Germán Cano ficou livre após deixar o Vasco na última segunda-feira (6). O argentino de 33 anos já foi procurado por clubes do Brasil e do exterior, mas ainda não decidiu o seu futuro no mercado da bola.

A GOAL apurou o que o atleta pretende para assinar por outra equipe nesta janela de transferências: o atacante deseja manter os vencimentos que tinha em São Januário e um contrato de duas temporadas ao menos.

Cano recebia cerca de R$ 400 mil mensais em sua passagem pelo Vasco. Ele quer manter o valor em outro time. O estrangeiro ainda quer um vínculo com uma duração mínima de dois anos. A ideia do jogador é assinar um compromisso que o permita ter mais tempo para mostrar o seu futebol.

Antes mesmo da saída do Vasco, Germán Cano já havia recebido propostas para defender outros clubes no mercado da bola. Os interessados não são revelados, mas ele foi procurado por times de Brasil, Estados Unidos (que jogam a Major League Soccer) e Arábia Saudita.

Mais artigos abaixo

As três alternativas agradam ao atleta, especialmente a permanência no Brasil. Contudo, para seguir no país, ele gostaria de atuar em clube da Série A. Ele disputou a Série B neste ano, com 19 gols e três assistências em 50 partidas disputadas.

Ceará, Internacional e Santos fizeram contato por Germán Cano no decorrer desta temporada. Entretanto, neste momento, ele não recebeu proposta formal de outro clube.

O centroavante também foi procurado por clubes de Argentina e Colômbia, mas prefere não se transferir para estes mercados no período. O argentino aguarda os próximos dias para definir o que fará a partida da temporada seguinte.