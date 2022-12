Os ferros da academia se enferrujam, mas o talento não

A Copa do Mundo de Cristiano e Messi foi um raio-x do jogo deles. Um, dependente do físico. Outro, de inspiração e talento

Cristiano Ronaldo é um dos grandes jogadores da história. Não faz sentido questionar um atacante que marcou 820 gols, que conquistou cinco Ligas dos Campeões (uma com o Manchester United, quatro com o Real Madrid), que conquistou a Eurocopa com a sua Seleção. O português é intocável.

Mas o futebol, guiado por um desejo de comparações e uma era de marketing em que apresentar um duelo vendia mais do que tudo, gerou uma das maiores injustiças: colocar CR7 no nível de Lionel Messi.

Cristiano é um jogador vintage que quase sempre esteve acima dos demais.

Já Messi é um jogador de futebol com uma aura diferenciada. É muito desigual que alguém o tenha colocado no mesmo calibre dos portugueses. Mas na Copa do Mundo do Qatar 2022 a situação ficou mais exposta do que nunca.

Aos 35 anos, Messi se aposenta das Copas do Mundo em grande estilo. Aconteça o que acontecer, seu torneio já teve toda a épica que se poderia desejar. Aos 37 anos, Cristiano se despede sem conseguir praticamente nada. Acabou no banco de reservas, eliminado por uma equipe que no papel tinha menos força (depois mostrou que não era bem assim) com um treinador convicto de que um atacante que marcou menos de 50 gols pelo Benfica e ainda assim não brilhou mesmo em uma partida da fas de grupos da Liga dos Campeões foi mais do que ele.

Mas tudo tem a ver com uma forma, um estilo. Cristiano Ronaldo sempre teve orgulho de ser fruto do seu trabalho. Trabalho físico na academia, come sempre de forma saudável, e bebe muita água. Seu jogo está vinculado a uma condição física específica. Precisa pular mais alto, mergulhar mais rápido, esticar mais do que o resto e chutar com força máxima. Ele precisa acompanhar, ser explosivo, chutar forte.

Até na temporada passada, bastava-lhe: embora o Manchester United não tenha chegado a nenhum gol (fora da qualificação para a Liga dos Campeões), ele foi uma das bandeiras da equipe comandada por Solskjaer. CR7 marcou 24 gols em 39 jogos. Na temporada 22/23, os números mudaram: 3 gols em 16 partidas.

Além dos dados, há algumas evidências do jogo que chamam a atenção. No Manchester United e em Portugal, CR7 não acabou de encontrar o seu lugar no mundo. Nas laterais não faz diferença nem se tornou um artilheiro que mora na área e sentencia.

Os números de Messi na temporada 21/22 são piores que os de Cristiano, com 11 gols em 34 jogos, mas não em 2022/23: 12 gols em 19 partidas. Um reencontro pouco antes da Copa do Mundo.

Mas independentemente de ele marcar ou não gols, o futebol de Messi parece inalterado. Ele economiza energia, não precisa participar de todos lances, às vezes ele caminha. Como às vezes percebe que não vai dar sprint para balançar para a direita, sair pela esquerda e chutar a gol -seu clássico.

Ronaldo e Messi são duas formas diferentes de jogar futebol. Um, fruto de trabalho e competição, com uma mentalidade sagrada e um físico privilegiado. Outro, filho da rua e do pó. Acostumado com a bola presa no pé para não escapar. Seu jogo não envelhece.

Nesta Copa do Mundo, parece que as coisas estão definitivamente no lugar. Os ferros dos ginásios enferrujam, a terra do pasto não.