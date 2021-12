Os detalhes do acerto de Paulo Sousa com o Flamengo

O Flamengo anunciou oficialmente a contratação do técnico Paulo Sousa. O português de 51 anos, conforme trouxe a GOAL assinou contrato de um ano, renovável por mais um, e pagou a multa rescisória do próprio bolso.

Paulo Sousa desembolsou cerca de 300 mil euros (quase R$ 2 milhões) para se desvincular da seleção polonesa, com quem tinha contrato até março deste ano. Essa foi uma das exigências da diretoria rubro-negra durante a negociação, que deixou claro que não arcaria com os valores.

O novo treinador chega ao clube com mais seis profissionais, que fazem parte de sua comissão técnica. São dois auxiliares, dois preparadores físicos, um preparador de goleiros e um analista de desempenho. Ao todo, custaram aos cofres do Flamengo cerca de R$ 1,6 M por mês.

Paulo Sousa já deu inicio ao planejamento do trabalho mesmo antes de ser anunciado. Além disso, conheceu o presidente Rodolfo Landim, no norte de Portugal. O técnico se reuniu com o mandatário rubro-negro na manhã da última terça-feira (28). Segundo soube a GOAL, Landim ficou impressionado pelo conhecimento do português em relação ao plantel rubro-negro.

Com a reapresentação da equipe marcada para o dia 10 de janeiro, Paulo Sousa é aguardado no Rio no inicio de janeiro. Ele já deu entrada nos trâmites burocráticos para fazer a mudança em definitivo.