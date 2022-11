Os árbitros e auxiliares da Copa do Mundo 2022

Dentre os nomes escolhidos pela Fifa, o Brasil terá dois árbitros e cinco assistentes de campo

Em ritmo da preparação da Copa do Mundo, a Fifa confirmou todos os árbitros que participaram do torneio em 2022, no Qatar. Dentre os escolhidos, três árbitras e três assistentes foram confirmadas na lista do torneio.

Será a primeira vez que o maior torneio de futebol mundial contará com a participação de arbitras nas partidas. No anúncio, a Fifa afirmou que espera que a mudança se torne norma e não a exceção em edições futuras.

Nessa lista de seis mulheres, uma delas é a brasileira Neuza Back, que será acompanhada de Raphael Claus e Wilton Pereira Sampaio, também do Brasil.

Quais árbitras estarão na Copa do Mundo de 2022?

Nome País Função Stephanie Frappart França Árbitra Salima Mukansanga Ruanda Árbitra Yoshimi Yamashita Japão Árbitra Neuza Back Brasil Assistente Karen Diaz Medina Mexico Assistente Kathryn Nesbitt Estados Unidos Assistente

O que foi dito sobre a nomeação?

“Estamos muito felizes que, com Stephanie Frappart, da França, Salima Mukansanga, de Ruanda e Yoshimi Yamashita, do Japão, além das árbitras assistentes, Neuza Back, do Brasil, Karen Díaz Medina, do México, e Kathryn Nesbitt, dos EUA, temos pela primeira vez na história de uma Copa do Mundo mulheres", afirmou o presidente do Comitê de Arbitragem da Fifa, Pierluigi Collina.

"Isso conclui um longo processo que começou há vários anos com a implantação de árbitras nos torneios masculinos juniores e profissionais da Fifa. Desta forma, enfatizamos claramente que é a qualidade que conta para nós e não o gênero."

"Espero que, no futuro, a seleção de árbitros femininos de elite para importantes competições masculinas seja percebida como algo normal e não mais sensacional. Elas merecem estar na Copa do Mundo da Fifa, porque constantemente atuam em alto nível. E esse é o fator importante para nós."

O restante da lista inclui uma série de nomes conhecidos, com a dupla da Premier League, Anthony Taylor e Michael Oliver incluídos, assim como o francês, Clement Turpin, que apitou a final da Liga dos Campeões 2022.

No entanto, não houve lugar para o argentino Nestor Pitana, depois que ele apitou a final da Rússia 2018, entre França e Croácia, enquanto o melhor árbitro do mundo da IFFHS, Felix Brych, da Alemanha, também fica de fora.

Além disso, a entidade selecionou 24 árbitros de vídeo, divididos proporcionalmente entre as cincos confederações para o torneio, além de outros 66 assistentes, com Danilo Manis, Bruno Pires, Rodrigo Figueiredo e Bruno Boschillia, brasileiros, entre os escolhidos.

Lista completa de árbitros da Copa do Mundo 2022

Nome País Abdulrahman Al Jassim Qatar Ivan Barton Eslovênia Chris Beath Austrália Raphael Claus Brasil Matthew Conger Nova Zelândia Ismail Elfath Estados Unidos Mario Escobar Guatemala Alireza Faghani Irã Stephanie Frappart França Bakary Gassama Gambia Mustapha Ghorbal Argélia Victor Gomes África do Sul Istvan Kovacs Romênia Ning Ma China Danny Makkelie Holanda Szymon Marciniak Polônia Antonio Mateu Espanha Andres Matias Matonte Cabrera Uruguai Mohammed Abdulla Mohammed Emirados Árabes Unidos Salima Mukansanga Ruanda Maguette N’Diaye Senegal Michael Oliver Inglaterra Daniele Orsato Itália Kevin Ortega Peru Cesar Ramos México Fernando Rapallini Argentina Wilton Sampaio Brazil Daniel Siebert Alemanha Janny Sikazwe Zâmbia Anthony Taylor Inglaterra Fancundo Tello Argentina Clement Turpin França Jesus Valenzuela Venezuela Slavko Vincic Eslovênia Yoshimi Yamashita Japão

Lista completa de árbitros de vídeo da Copa do Mundo 2022