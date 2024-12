Oriente Petrolero x RB Bragantino ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Sul-Americana

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (25), pela quarta rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Querendo se manter na liderança, o RB Bragantino visita o Oriente Petrolero na noite desta quinta-feira (25), a partir das 21h (de Brasília), no estádio El Tahuichi, em Santa Cruz de la Sierra, pela quarta rodada do grupoC da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+, no streaming.

Em último lugar do grupo, o Oriente Petrolero perder todos os jogos que disputou até o momento. O time boliviano sabe que precisa ganhar se ainda quiser lutar por uma vaga na próxima fase. Caso perca, a equipe irá cumprir tabela nas últimas rodadas.

Do outro lado, o RB Bragantino entra em campo defendendo a liderança. Com 7 pontos, o Massa Bruta dá um grande passo rumo à fase eliminatória da competição em caso de triunfo. O time do interior paulista chega mais tranquilo para o duelo após vencer no fim de semana e colocar fim a um jejum de seus partidas sem ganhar.

Prováveis escalações

Oriente Petrolero: Diego Valdivia; Andre Sosa, Pablo Motory, Ayrton Paz e Ricardo Menacho; Adrián Peña, Ricardo Sandoval, Alejandro Ampuero e Antony Saavedra; José Velasco e Andres Zeballos. Técnico: Erwin Sánchez.

RB Bragantino: Cleiton; Andrés Hurtado, Léo Realpe, Eduardo Santos e Guilherme; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista, Bruninho e Eduardo Sasha; Helinho e Vitinho. Técnico: Pedro Caixinha.

Desfalques

Oriente Petrolero

Sem desfalques confirmados.

RB Bragantino

Natan, Nacho Laquintana, Léo Ortiz, Maycon Cleiton, Luan Cândido, Lucas Cunha e Raul estão lesionados, enquanto Kevin Lomónaco foi afastado por estar sendo investigado por manipulação de resultados.

Quando é?