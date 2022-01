Opção de compra de Coutinho custará 40 milhões de euros ao Aston Villa

O empréstimo de Philippe Coutinho do Barcelona ao Aston Villa tem opção de compra fixada em 40 milhões de euros (cerca de R$ 255 milhões), segundo apuração da GOAL. Esse é o valor que o clube inglês terá de desembolsar caso queira contratar o brasileiro em definitivo após o fim do acordo válido até o meio do ano.

Coutinho viajou neste domingo para Inglaterra, onde fará exames médicos e assinará o contrato de empréstimo com o Aston Villa.

A contratação é um pedido do técnico Steven Gerrard, com quem Coutinho jogou no Liverpool na sua melhor fase da carreira.

O Barça precisava diminuir sua folha salarial e por isso topou negociar Coutinho nesta janela de inverno europeu. O jogador tenta retomar o bom futebol, depois de uma temporada sem brilho, para disputar uma vaga na Copa do Mundo deste ano, em novembro.