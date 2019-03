Onde vai passar Tottenham x Arsenal, pela Premier League?

Os Gunners vêm subindo na tabela e jogo pode ser decisivo na disputa individual dos dois clubes para ver quem chega mais longe

O Tottenham recebe o Arsenal nesse sábado (02), às 09h30 (de Brasília), no Wembley Stadium, pela 29ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão da ESPN Brasil e via streaming no WatchESPN. Aqui na Goal Brasil você também acompanha todos os lances em tempo real.

Os Spurs pareciam se tornar competidores pelo título quando chegou a duas derrotas consecutivas (contra o Burnley e contra o Chelsea) que quebraram o bom momento da equipe. Enquanto isso os Gunners vêm de três vitórias consecutivas na Premier League e já ameaçam o terceiro lugar do próprio Tottenham.

Veja informações da partida!

JOGO Tottenham Hotspur x Arsenal DATA Sábado, 02 de março LOCAL Wembley Stadium - Londres, ING HORÁRIO 09h30 (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Getty Images)

O jogo terá transmissão da ESPN Brasil , para a TV fechada e da WatchESPN, via streaming. Aqui, na Goal Brasil , você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

TOTTENHAM HOTSPUR

Eric Dier e Dele Alli estão em recuperação física e não jogam.

Provável escalação:

ARSENAL

Kolasinac e Iwobi são dúvidas para o confronto.

Provável escalação: