Onde asssitir a Atlético-MG x RB Bragantino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste domingo (22), na Arena MRV; confira a transmissão e outras informações do jogo

Atlético-MG e RB Bragantino se enfrentam neste domingo (22), às 16h (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para Taubaté, São José dos Campos e Minas Gerais, exceto Juiz de Fora) na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Após a derrota para o Fluminense por 1 a 0 nas quartas de final da Copa Libertadores, o Atlético-MG volta suas atenções para a disputa do Brasileirão. No meio da tabela, com 33 pontos, o Galo pode entrar em campo com time alternativo já visando o duelo decisivo de semana que vem contra o Tricolor.

Por outro lado, o RB Bragantino, que empatou com o Grêmio por 2 a 2 na última rodada, busca reencontrar o caminho da vitória. Com 32 pontos, o Massa Bruta registra um aproveitamento de 41% no Brasileirão.

Prováveis escalações

Atlético-MG: Everson, Mariano, Battaglia (Bruno Fuchs) e Alonso (Lyanco), Arana (Rubens), Fausto Vera, Alan Franco (Paulo Victor), Scarpa (Palacios) Bernard (Igor Gomes), Paulinho (Cadu) e Hulk (Deyverson).

RB Bragantino: Cleiton; Jadsom, Lucas Cunha, Douglas Mendes e Guilherme; Raul, Lucas Evangelista e Lincoln; Henry Mosquera, Vitinho Mota e Thiago Borbas.

Desfalques

Atlético-MG

Zaracho, Alisson, Otávio e Saravia seguem lesionados.

RB Bragantino

Lucão e Juninho Capixaba estão lesionado, enquanto Nathan Mendes e Eric Ramires fazem transição física.

Quando é?