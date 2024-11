Onde asssistir a Ceará x América-MG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (18), na Arena Castelão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Ceará e América-MG se enfrentam nesta segunda-feira (18), a partir das 21h45 (de Brasília), na Arena Castelão, pela 37ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil na TV aberta, do canal GOAT no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Na disputa pelo acesso à Série A, o Ceará precisa vencer para recuperar a quarta posição da Série B, atualmente ocupada pelo Sport. O time pernambucano assumiu a posição após golear a Ponte Preta por 4 a 0. Já o América-MG, em nono lugar, com 55 pontos, apenas cumpre tabela nesta reta final do torneio, sem chances de classificação ou rebaixamento.

Prováveis escalações

Ceará: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, João Pedro, David Ricardo, Matheus Bahia; Richardson, Lourenço, Recalde (Mugni); Erick Pulga, Aylon, Saulo Mineiro.

Mais artigos abaixo

América-MG: Elias; Mateus Henrique, Ricardo Silva, Lucão, Nicolas; Alê, Juninho, Elizari, Daniel Júnior; Rodriguinho, Brenner.

Desfalques

Ceará

Fernando Miguel está lesionado.

América-MG

Martin Benitez, Felipe Azevedo, Gustavo e Marlon estão machucados.

Quando é?