Onde assistir a Wolverhampton x Manchester United ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (26), no Molineux Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

Wolverhampton e Manchester United se enfrentam nesta quinta-feira (26), às 14h30 (de Brasília), no Molineux Stadium, pela 18ª rodada do Campeonato Inglês 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Após ser eliminado pelo Tottenham por 4 a 3 na Copa da Liga Inglesa, o Manchester United foi derrotado pelo Bournemouth por 3 a 0 na última rodada da Premier League. No momento, o Red Devils ocupa a 13ª posição, com 22 pontos. Até aqui, foram seis vitórias, quatro empates e sete derrotas.

Por outro lado, o Wolverhampton luta contra o rebaixamento. Em 18º lugar, com 12 pontos, vem de empate sem gols com o Fulham na última rodada. A equipe está a dois pontos do Leicester, primeiro time fora do Z-3.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Wolverhampton: Ramsdale; Harwood-Bellis, Bednarek, Stephens; Sugawara, Smallbone, Downes, Aribo, Walker-Peters; Brereton Díaz, Adam Armstrong.

Manchester United: Onana; De Ligt, Lisandro Martínez, Diogo Dalot; Casemiro, Kobbie Mainoo; Garnacho, Bruno Fernandes, Rashford; Zirkzee.

Desfalques

Wolverhampton

Gavin Bazunu e Kamaldeen Sulemana estão lesionados.

Manchester United

Malacia, Leny Toro, Shaw, Lindelöf, Mason Mount e Rasmus Hojlund estão fora.

Quando é?

Data: quinta-feira, 26 de dezembro de 2024

Horário: 14h30 (de Brasília)

Local: Molineux Stadium - Wolverhampton, ING

Leia as últimas do mercado no WhatsApp! 🟢📱