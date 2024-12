Onde assistir a West Ham x Liverpool ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes se enfrentam neste domingo (29), no Estádio Olímpico de Londres; confira a transmissão e outras informações do jogo

West Ham e Liverpool se enfrentam neste domingo (29), às 14h15 (de Brasília), no Estádio Olímpico de Londres, 19ª rodada do Campeonato Inglês 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Líder isolado da Premier League com 42 pontos, o Liverpool busca encerrar o ano com mais uma vitória fora de casa. Na última rodada, os Reds conquistaram triunfos expressivos, vencendo o Tottenham por 6 a 3 e o Leicester City por 3 a 1.

Por sua vez, o West Ham ocupa a 13ª posição, com 23 pontos, e atravessa uma sequência positiva, somando duas vitórias e dois empates nos últimos quatro jogos.

Prováveis escalações

West Ham: Aréola; Wan-Bissaka, Mavropanos, Todibo, Emerson; Álvarez, Coufal, Bowen, Lucas Paquetá, Kudus; Fullkrug.

Liverpool: Alisson; Trent-Alexander Arnold; Joe Gomez, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister, Curtis Jones, Gakpo, Salah; Darwin Núñez.

Desfalques

West Ham

Tomáš Souček e Guido Rodríguez estão suspensos.

Liverpool

Ibrahima Konaté e de Conor Bradley estão machucados, enquanto Dominik Szoboszlai está suspenso.

Quando é?

Data: domingo, 29 de dezembro de 2024

Horário: 14h15 (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Londres - Londres, ING

