Onde assistir a Vitória x Itabaiana ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Nordeste

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (06), no Barradão, pela Lampions League; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vitória recebe o Itabaiana na noite desta quarta-feira (06), às 19h (horário de Brasília), no Barradão, em Salvador, pela quinta rodada da Copa do Nordeste. A partida será transmitida pelo Nosso Futebol, no pay-per-view, e pelo DAZN, no streaming (veja a programação completa aqui).

Vivendo sequência de quatro jogos sem perder, o Vitória chega para o confronto ocupando a sexta colocação do Grupo A da Copa do Nordeste. A equipe busca consolidar campanha que conta com dois empates, uma vitória e uma derrota.

Do outro lado, no Grupo B, o Itabaiana é o último colocado. O plantel de Ailton Silva soma somente 3 pontos, que foram conquistados em uma vitória por 2 a 1 sobre o América-RN na segunda rodada da competição, até o momento.

Prováveis escalações

Vitória: Muriel, Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo, Lucas Esteves; Willian Oliveira, Dudu, Matheusinho; Matheus Gonçalves, Osvaldo e Alerrandro. Técnico: Leonardo Conde.

Itabaiana: Jefferson; Douglas, Gabriel, Rony, Kauan; Vitão, Duda, Léo Carvalho; Matheus, Gustavo Schutz e Marcelinho.

Técnico: Ailton Silva.

Desfalques

Vitória

Sem desfalques confirmados.

Itabaiana

Sem desfalques confirmados

Quando é?