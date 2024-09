Onde assistir a Vitória x Vasco ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo neste domingo (01), no Estádio Barradão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vitória e Vasco se enfrentam neste domingo (01), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Barradão, em Salvador, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após a derrota para o São Paulo por 2 a 1 na última rodada, o Vitória busca a recuperação no Brasileirão. Na zona de rebaixamento, com 22 pontos, a equipe está a dois do Fluminense, primeira equipe fora do Z-4.

Por outro lado, o Vasco vem embalado pela vitória de virada por 2 a 1 sobre o Athletico-PR no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. No Brasileirão, o Cruzmaltino acumula 31 pontos e está há quatro jogos invicto, com duas vitórias e dois empates.

Em 49 jogos disputados entre as equipes, o Vasco soma 16 vitórias, contra 21 do Vitória, além de 12 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro 2024, a equipe carioca venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan, Willian Oliveira e Machado; Carlos Eduardo (Janderson), Osvaldo e Alerrandro.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), João Victor, Maicon, Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho; Payet, Rayan (Adson), Emerson Rodríguez (David); Vegetti.

Desfalques

Vitória

Matheusinho, Caio Vinícius, Fábio e Camutanga estão fora.

Vasco

Philippe Coutinho e Adson seguem fora.

Quando é?

Data: domingo, 01 de setembro de 2024

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Barradão - Salvador, BA