Onde assistir a Vitória x São Paulo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo neste domingo (5), no Estádio Barradão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vitória e São Paulo se enfrentam neste domingo (5), às 16h (de Brasília), no Estádio Barradão, em Salvador, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para São Paulo, Bahia, Paraná, Minas Gerais - exceto Araxá, Ituiutaba, Juiz de Fora, Uberaba e Uberlândia -, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Alagoas) na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após a derrota para o Botafogo no primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil, o Vitória volta suas atenções para a disputa do Brasileirão. Estando na zona de rebaixamento com apenas um ponto, a equipe acumula duas derrotas e um empate nos três primeiros jogos disputados.

Por outro lado, o São Paulo vem de uma vitória sobre o Águia de Marabá por 3 a 1 na Copa do Brasil. No Brasileirão, após duas derrotas consecutivas, o Tricolor venceu o Atlético-GO por 3 a 0 e empatou sem gols com o Palmeiras na última rodada

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Zeca, Camutanga (Bruno Uvini), Wagner Leonardo e Lucas Esteves (PK); Willian Oliveira, Léo Naldi, Dudu (Luan Santos) e Matheusinho; Osvaldo e Alerrandro. Técnico: Léo Condé.

São Paulo: Rafael; Diego Costa, Arboleda, Alan Franco; Igor Vinicius, Alisson, Bobadilla, Luciano e Michel Araújo; Calleri e André Silva. Técnico: Luis Zubeldía.

Desfalques

Vitória

Iury Castilho, Everaldo, Rodrigo Andrade e Felipe Vieira são desfalques.

São Paulo

Wellington Rato, Pablo Maia, Lucas e Welington estão no departamento médico.

Quando é?

Data: domingo, 5 de maio de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio Barradão - Salvador, BA

Arbitragem: Ramon Abatti (árbitro), Thiaggo Americano e Gizeli Casaril (assistentes), Marcio dos Santos (quarto árbitro), Rodolpho Toski (VAR)