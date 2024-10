Onde assistir a Vitória x RB Bragantino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (19), pela 30ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Vitória encara o RB Bragantino na tarde deste sábado (19), às 16h (horário de Brasília), no Barradão, em Salvador, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Em casa, o Vitória entra em campo contando com o apoio de sua torcida para sair da zona de rebaixamento. Na 18ª posição com 29 pontos, o Rubro-Negro deixa o Z-4 em caso de triunfo e coloca o Corinthians na zona da degola.

O RB Bragantino, por sua vez, vem de empate e estacionou em 13º lugar, com 34 pontos. O Massa Bruta também está ameaçado pelo Z-4 e quer pontuar fora de casa para permanecer fora da luta para permanecer na primeira divisão.

Em 20 jogos disputados entre as equipes, o Vitória ganhou 8 vezes, contra 10 do RB Bragantino, além de 2 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2024, o RB venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo, Raúl Cáceres, Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Willian Oliveira, Machado, Matheusinho e Gustavo Mosquito; Everaldo e Janderson.

RB Bragantino: Fabrício, Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo Santos e Guilherme Lopes; Jadsom, Lucas Evangelista e Lincoln; Vitinho, Ivan Cavaleiro e Henry Mosquera

Desfalques

Vitória

Alerrandro não pode jogar por questões contratuais.

RB Bragantino

Cleiton, Lucas Cunha e Sasha cumprem suspensão.

Quando é?