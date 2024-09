Onde assistir a Vitória x Juventude ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (21), pela 27ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vitória e Juventude se enfrentam na tarde deste sábado (21), às 16h (de Brasília), no Barradão, em Salvador, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Com o triunfo do jogo passado, o Vitória subiu para o 17º lugar, com 25 pontos. Em casa, o Rubro-Negro quer ganhar mais uma para tentar encerrar a rodada fora do Z-4.

O Juventude, por sua vez, também venceu e alcançou o 11º lugar, com 32 pontos. O Alviverde busca uma nova vitória para pular para a parte de cima da tabela.

Mais artigos abaixo

No histórico de confrontos, as equipes já se enfrentaram 19 vezes, com 7 vitórias do Juventude, 4 do Vitória, além de 8 empates.

Prováveis escalações

Vitória: Muriel; Raul Cáceres, Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan, Machado e Matheusinho; Carlos Eduardo, Mosquito e Janderson.

Juventude: Gabriel; João Lucas, Yan Souto, Zé Marcos e Alan Ruschel; Ronaldo, Jadson e Nenê; Marcelinho (Mandaca), Lucas Barbosa e Gilberto (Ronie Carrilo).

Desfalques

Vitória

Lucas Arcanjo e Alerrandro cumprem suspensão.

Juventude

Diego Gonçalves, Rodrigo Sam, Caíque, Danilo Peixoto, Boza e Erick Farias estão no departamento médico.

Quando é?

Data: sábado, 21 de setembro de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Barradão, Salvador - BA

Arbitragem: