Onde assistir a Vitória x Internacional ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo neste domingo (16), no Estádio Manoel Barradas; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vitória e Internacional se enfrentam neste domingo (16), às 16h (de Brasília), no Estádio Manoel Barradas, em Salvador, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para Bahia e Rio Grande do Sul) na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Na lanterna do Brasileirão, com três pontos conquistados, o Vitória vai em busca de sua primeira vitória no torneio. Até o momento, soma três empates e cinco derrotas. Um aproveitamento de 12%. Já o Internacional aparece no meio da tabela, com 11 pontos. Nos últimos três jogos disputados no Brasileiro, registra dois empates e uma vitória.

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Lucas Esteves (PK); Willian Oliveira, Léo Naldi, Dudu (Luan Santos) e Matheusinho; Osvaldo e Alerrandro.

Internacional: Fabricio; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Fernando, Aránguiz, Bruno Henrique e Hyoran; Wesley e Lucca (Alario).

Desfalques

Vitória

Iury, Bruno Uivini, Rodrigo Andrade, Mateus Gonçalves, Léo Gamalho e Everaldo estão no DM.

Internacional

Valencia, Rochet e Borré estão com suas respectivas seleções, enquanto Maurício e Alan Patrick estão lesionados.

Quando é?