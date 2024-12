Onde assistir a Vitória x Grêmio ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (4), pela 37ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Aliviados após garantirem a permanência na primeira divisão, Vitória e Grêmio entram em campo na noite desta quarta-feira (4), às 20h (de Brasília), no Barradão, em Salvador, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada (veja a programação completa).

Há três jogos sem perder, o Vitória entra leve em campo, depois de garantir a que jogará a Série A novamente ano que vem. O Rubro-Negro está em décimo lugar, com 45 pontos.

Do outro lado, o Grêmio ganhou na rodada passada e assegurou a permanência na primeira divisão, dando alívio para o elenco, a direção e a torcida. O Tricolor ocupa a 11ª posição, com 44 pontos marcados.

As equipes já se enfrentaram 50 vezes, com 25 vitórias do Grêmio, 13 do Vitória, além de 12 empates. No último encontro, o Tricolor ganhou por 2 a 0.

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Raul Cáceres, Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Ricardo Ryller, Willian Oliveira e Jean Mota; Gustavo Mosquito (Edu), Janderson e Alerrandro.

Grêmio: Marchesín; João Pedro, Geromel, Jemerson e Reinaldo; Villasanti, Dodi, Aravena, Cristaldo e Soteldo; Braithwaite.

Desfalques

Vitória

Zé Hugo cumpre suspensão.

Grêmio

Sem desfalques confirmados.

Quando é?