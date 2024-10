Onde assistir a Vitória x Fluminense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (26), pela 31ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Em duelo de equipes que querem permanecer fora do Z-4, o Vitória encara o Fluminense na tarde deste sábado (26), às 16h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada (veja a programação completa).

Em casa, o Vitória quer ganhar mais uma partida para se manter fora do Z-4. O Rubro-Negro está em 16º lugar, com 32 pontos e sabe que precisa pontuar para não correr o risco de encerrar a rodada na zona de rebaixamento.

Já o Fluminense vive situação parecida a do rival. Na 11ª posição, com 36 pontos, o Tricolor ainda se vê ameaçado pela zona perigosa e quer um novo triunfo para ficar perto de garantir a sua permanência na Série A.

Mais artigos abaixo

As equipes já se enfrentaram 40 vezes, com 10 triunfos do Vitória, 16 do Fluminense, além de 14 empates. No último encontro, o Rubro-Negro ganhou por 2 a 1.

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Néris, Edu e Lucas Esteves; Luan Vinícius, Ricardo Ryller, Jean Mota e Matheuzinho; Gustavo Mosquito e Janderson (Alerrandro)

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Victor Hugo, Martinelli, Paulo Henrique Ganso, Lima e Jhon Arias; Kauã Elias.

Desfalques

Vitória

Wagner Leonardo cumpre suspensão.

Fluminense

Thiago Silva e Bernal estão no departamento médico.

Quando é?