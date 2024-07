Onde assistir a Vitória x Flamengo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (24), no Estádio Barradão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vitória e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 20h (de Brasília), no Estádio Barradão, em Salvador, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Sob pressão após três derrotas consecutivas, o Vitória busca recuperação no Brasileirão depois de entrar na zona de rebaixamento. Atualmente em 17º lugar, com 15 pontos, a equipe está a dois pontos do Cuiabá, o primeiro time fora do Z-4.

Do outro lado, o Flamengo está na disputa pelas primeiras posições do Brasileirão. Com 34 pontos, o Rubro-Negro está a cinco pontos do líder Botafogo. Na última rodada, os comandados de Tite venceram o Criciúma por 2 a 1 .

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Bruno Uvini, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan Vinícius (Ricardo Ryller), Willian Oliveira e Matheusinho; Everaldo, Osvaldo (Lawan) e Alerrandro.

Flamengo: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Viña; Allan, De la Cruz e Arrascaeta; Gerson, Everton Cebolinha e Pedro.

Desfalques

Vitória

Janderson cumprirá suspensão, enquanto Luan e Caio Vinícius estão machucados.

Flamengo

Bruno Henrique, Wesley, Pulgar estão fora.

Quando é?

Data: quarta-feira, 24 de julho de 2024

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Estádio Barradão - Salvador, BA

Arbitragem: Raphael Claus (árbitro), Marcelo Carvalho e Daniel Paulo Ziolli (assistentes), Matheus Delgado (quarto árbitro), Rodrigo Guarizo (VAR)