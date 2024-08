Onde assistir a Vitória x Cuiabá ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (3), pela 21ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vitória e Cuiabá entram em campo na tarde deste sábado (3), às 16h (de Brasília), no Barradão, em Salvador, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

O triunfo no jogo passado fez o Vitória subir para o 17º lugar, com 18 pontos, e ganhar fôlego na luta para deixar o Z-4. O Rubro-Negro conta com o apoio de sua torcida para conquistar o segundo êxito consecutivo.

Já o Cuiabá perdeu os últimos dois jogos e foi para a 18ª posição, com 17 pontos. O Dourado sabe que o duelo é direto entre equipes que brigam para permanecer na Série A.

As equipes já se enfrentaram 5 vezes, com 1 vitória do Cuiabá, 2 do Vitória, além de 2 empates. No último confronto, o igualdade por 0 a 0.

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Neris, Wagner Leonardo, PK; Ricardo Ryller, Léo Naldi, Willian Oliveira; Matheusinho, Osvaldo, Alerrandro (Janderson).

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur, Ramon; Lucas Mineiro, Denilson, Lucas Fernandes; Pitta, Derik Lacerda (Clayson), Deyverson.

Desfalques

Vitória

José Breno e Lucas Esteves cumprem suspensão, enquanto Camutanga e Caio Vinícius estão lesionados.

Cuiabá

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 3 de agosto de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Barradão, Salvador - BA