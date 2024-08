Onde assistir a Vitória x Cruzeiro ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (19), no Estádio Barradão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vitória e Cruzeiro se enfrentam nesta segunda-feira (19), às 20h (de Brasília), no Estádio Barradão, em Salvador, pela 23ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Na luta contra o rebaixamento, o Vitória pode deixar o Z-4 caso vença nesta segunda-feira. Com 21 pontos, a equipe está a um do Corinthians, primeira equipe fora da zona. Na última rodada, a equipe perdeu para o Bahia por 2 a 0.

Do outro lado, o Cruzeiro vem de derrota para o Boca Juniors por 1 a 0 no primeiro jogo das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Na Série B, a Raposa ocupa a sétima posição, com 36 pontos, e está a dois do Banhia, equipe que fecha o G-6.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan, Ricardo Ryller e Machado; Matheusinho, Osvaldo e Janderson [Alerrandro].

Cruzeiro: Cássio; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon (Kaiki); Lucas Romero, Matheus Henrique (Lucas Silva), Barreal e Matheus Pereira; Kaio Jorge (Dinenno) e Lautaro Díaz.

Desfalques

Vitória

Thiago Carpini e Willian Oliveira vão cumprir suspensão, enquanto Camutanga está lesionado.

Cruzeiro

Wesley Gasolina não foi relacionado para o jogo.

Quando é?