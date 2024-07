Onde assistir a Vitória x Criciúma ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo neste domingo (7), no Estádio Manoel Barradas; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vitória e Criciúma se enfrentam neste domingo (7), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Manoel Barradas, em Salvador, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Na luta contra o rebaixamento, o Vitória, com 12 pontos, busca reencontrar o caminho da vitória após duas derrotas seguidas no Brasileirão. Para o confronto, o técnico Thiago Carpini não poderá contar com Caio Vinícius e Dudu, suspensos.

Do outro lado, o Criciúma, com 16 pontos, vem de um empate com o Internacional por 1 a 1 e de uma vitória sobre o Cruzeiro por 1 a 0 nos últimos dois jogos disputados. Há um grande equilíbrio no retrospecto histórico entre as equipes. Em 32 jogos disputados, o Vitória soma 12 triunfos, enquanto o Tigre tem 10 vitórias, além de 10 empates.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Raúl Cáceres, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan, Léo Naldi (Willian Oliveira) e Matheusinho; Janderson, Zé Hugo (Culebra ou Jean Mota) e Alerrandro.

Criciúma: Claudinho, Rodrigo, Walisson Maia e Miguel Trauco; Barreto, Fellipe Mateus (Ronald), Marcelo Hermes e Matheusinho; Arthur Caíke e Bolasie.

Desfalques

Vitória

Caio Vinícius e Dudu estão suspensos, enquanto Everaldo, Bruno Uvini, Camutanga, Rodrigo Andrade, Iury Castilho e Osvaldo seguem seguem no DM.

Criciúma

Allano, expulso contra o Cruzeiro, está fora, assim como Felipe Vizeu, em transição física, e Tobias Figueiredo, lesionado.

Quando é?

Data: domingo, 7 de julho de 2024

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Manoel Barradas - Salvador, BA