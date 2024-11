Onde assistir a Vitória x Corinthians ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (9), no Estádio Barradão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Em confronto direto para fugir do rebaixamento, Vitória e Corinthians se enfrentam neste sábado (9), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Barradão, em Salvador, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul, Paraná, Alagoas, Ceará, Pernambuco, Sergipe, Pará, Distrito Federal, Minas Gerais - exceto Juiz de Fora na TV aberta e do Premiere na TV fechada (veja a programação completa).

Com os mesmos 38 pontos do Vitória, o Corinthians entra em campo com o objetivo de aumentar a distância para a zona de rebaixamento e garantir uma vaga na faixa de classificação para a Copa Sul-Americana de 2025.

Na rodada anterior, o Timão conquistou uma vitória importante ao vencer o Palmeiras por 2 a 0, alcançando assim sua terceira vitória consecutiva no Brasileirão. O Vitória, que também vem em uma sequência positiva, derrotou o Athletico-PR por 2 a 1.

Em 44 jogos disputados entre as equipes, o Corinthians soma 25 vitórias, contra seis do Vitória, além de 13 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2024, o Timão venceu por 3 a 2.

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Neris, Edu, Wagner Leonardo e PK [Willean Lepo]; Luan, Ricardo Ryller e Matheusinho; Gustavo Mosquito [Everaldo] e Alerrandro.

Corinthians: Hugo Souza, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; José Martínez, Carrillo, Alex Santana (Charles) e Garro; Memphis e Yuri Alberto.

Desfalques

Vitória

Lucas Esteves e Willian Oliveira estão suspensos.

Corinthians

André Ramalho e Cacá estão machucados, enquanto Matheuzinho e Hugo, vão cumprir suspensão.

Quando é?