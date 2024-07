Onde assistir a Vitória x Botafogo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (11), no Estádio Barradão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vitória e Botafogo se enfrentam nesta quinta-feira (11), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Barradão, em Salvador, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para Rio de Janeiro, Bahia, Roraima, Espírito Santo, Piauí, Sergipe, Rondônia, Rio Grande do Norte, Amazonas, Acre e Amapá) na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Na luta contra o rebaixamento, com 15 pontos, o Vitória busca emplacar o segundo triunfo consecutivo após bater o Criciúma por 2 a 1 na última rodada. Até aqui, foram quatro vitórias, três empates e oito derrotas. Um aproveitamento de 33%.

Do outro lado, o Botafogo, na luta pelas primeiras posições do Brasileirão, está invicto há quatro rodadas com três vitórias e um empate. Contra o rival, o Alvinegro mantém 100% de aproveitamento em 2024. Pela terceira fase da Copa do Brasil, a equipe carioca venceu os dois jogos por 1 a 0 e 2 a 1.

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres (Williean Lepu), Bruno Uvini, Wagner Leonardo, Lucas Esteves; Luan, Dudu (Léo Naldi), Willian Oliveira, Matheusinho; Janderson, Alerrandro.

Botafogo: John; Damián Suárez, Lucas Halter, Barboza, Cuiabano (Marçal); Gregore, Marlon Freitas; Luiz Henrique, Tchê Tchê (Savarino); Eduardo, Júnior Santos.

Desfalques

Vitória

Caio Vinícius e Camutanga seguem no DM.

Botafogo

Bastos e Tiquinho Soares vão cumprir suspensão, enquanto Rafael, Matheus Nascimento e Jeffinho estão machucados.

Quando é?