Equipes entram em campo neste domingo (21), no Estádio do Barradão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vitória e Bahia se enfrentam neste domingo (21), às 16h (de Brasília), no Estádio Barradão, em Salvador, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para Bahia) na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Depois de estrear com derrota para o Internacional por 2 a 1, o Bahia buscou a recuperação e venceu o Fluminense por 2 a 1 na última rodada do Brasileirão. No momento, o tricolor baiano ocupa o meio da tabela e busca emplacar a segunda vitória.

Do outro lado, o Vitória busca a primeira vitória no Brasileirão. Na primeira rodada, a equipe foi derrotada pelo Palmeiras por 1 a 0 e depois teve o seu jogo contra o Cuiabá adiado por conta da semifinal da Copa Verde.

Em 498 jogos disputados entre as equipes, o Bahia soma 194 vitórias, contra 153 do Vitórias, além de 151 empates. No último encontro válido pela final do Campeonato Baiano, o Vitória venceu por 4 a 3 no placar agregado.

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo, Lucas Esteves; William Oliveira, Léo Naldi (Luan Santos ou Jean Mota), Rodrigo Andrade; Matheuzinho Osvaldo, Alerrandro. Técnico: Léo Condé.

Bahia: Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier (Kanu), Victor Cuesta, Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Cauly; Ademir, Thaciano. Técnico: Rogério Ceni.

Desfalques

Vitória

Dudu está lesionado.

Bahia

Ryan e Acevedo seguem fora.

Quando é?

Data: domingo, 21 de abril de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio Barradão - Salvador, BA

Arbitragem: Raphael Claus (árbitro), Alex Ang Ribeiro e Miguel Cataneo (assistentes), Vinicius Gonçalves (quarto árbitro), Rodrigo Guarizo (VAR)