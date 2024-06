Onde assistir a Vitória x Atlético-GO ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (1), pela sétima rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vitória e Atlético-GO duelam na tarde deste sábado (1), a partir das 16h (de Brasília), no Barradão, em Salvador, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Diante de sua torcida, o Vitória vai em busca do seu primeiro triunfo no Brasileirão. O Rubro-Negro está na 18ª posição, com 1 ponto somado até o momento. Everaldo e Cáceres foram liberados pelo departamento médico e estão à disposição para o confronto.

Já o Atlético-GO vive situação semelhante que a do rival e ocupa o 19º lugar, com 1 ponto. O Dragão sabe que precisa reagir na competição para não passar a lutar unicamente contra o rebaixamento ao longo de todo o campeonato.

As equipes já se enfrentaram 15 vezes, com três triunfos do Vitória, quatro do Atlético-GO, além de oito empates. No último confronto, os times empataram por 0 a 0.

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Bruno Uvini (Camutanga), Wagner Leonardo e PK; Léo Naldi (Jean Mota), Rodrigo Andrade e Dudu; Matheusinho, Janderson (Osvaldo) e Luiz Adriano (Alerrandro).

Atlético-GO: Ronaldo; Maguinho (Bruno Tubarão), Adriano Martins, Alix Vinícius e Guilherme Romão; Lucas Kal, Baralhas, Rhaldney e Shaylon; Luiz Fernando e Vagner Love (Derek).

Desfalques

Vitória

Gustavo Campanharo e Yony González estão no departamento médico, enquanto Luiz Fernando cumpre suspensão.

Atlético-GO

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 1 de junho de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Barradão, Salvador - BA

Arbitragem: Kleber Ariel Goncalves da Silva (árbitro), Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA) e Brigida Cirilo Ferreira (FIFA) (assistentes), Bruno Mota Correia (quarto árbitro) e Daiane Muniz (FIFA) (VAR)