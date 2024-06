Onde assistir a Vitória x Athletico-PR ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo neste domingo (30), no Estádio Manoel Barradas; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vitória e Athletico-PR se enfrentam neste domingo (30), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Manoel Barradas, em Salvador, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Na luta para se afastar da zona de rebaixamento, o Vitória, com 12 pontos, busca emplacar o segundo triunfo consecutivo no Brasileirão. Na última rodada, a equipe venceu o Fluminiense por 1 a 0 no Maracanã.

Do outro lado, o Athletico-PR, com 19 pontos, busca reencontrar o caminho da vitória após três empates e uma derrota nos últimos quatro jogos disputados. Ainda sem técnico, após a saída de Cuca, o Furacão será comandado pelo auxiliar Juca Antonello.

"Tudo precisa estar alinhado. Aqui no Brasil se fala muito de ideia de jogo, mas não consegue se aplicar em nenhum time. O mais importante é o clube ter paciência, calma. Tem que analisar absolutamente tudo. Como é o comportamento quando está ganhando, quanto está perdendo. O ideal no futebol é encontrar o equilíbrio e viver dentro desse equilíbrio no maior tempo possível", afirmou Fernandinho sobre a escolha do novo treinador.

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Caio Vinícius, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan, Willian Oliveira e Léo Naldi (Rodrigo Andrade); Matheusinho, Osvaldo e Alerrandro.

Athletico-PR: Léo Linck; Léo Godoy (Madson), Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Erick, Fernandinho, Christian e Nikão; Julimar e Mastriani.

Desfalques

Vitória

Iury Castilho, Bruno Uvini, Camutanga, Everaldo e Dudu seguem no DM.

Athletico-PR

Bento e Canobbio estão disputando a Copa América, enquano Cuello está machucado.

Quando é?

Data: domingo, 30 de junho de 2024

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Manoel Barradas - Salvador, BA

Arbitragem: Bruno Arleu de Araújo (árbitro), Luiz Claudio Regazone e Carlos Henrique Alves (assistentes), Bruno Mota (quarto árbitro), Rodrigo DAlonso (VAR)