Onde assistir a Villarreal x Real Madrid ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Espanhol 2023/24

Equipes entram em campo neste domingo (19), pela 37ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Villarreal recebe o Real Madrid na tarde deste domingo (19), às 14h (de Brasília), no El Madrigal, em Vila-real, pela 37ª rodada de La Liga 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Sonhando com uma vaga na Conference League, o Villarreal entra em campo precisando somar seis pontos nos próximos dois jogos e torcer para o Real Betis não pontuar. A equipe está no oitavo lugar, com 51 pontos, enquanto o Bétis está a uma posição acima, com 56 pontos.

Do outro lado, o técnico Carlo Ancelotti deve rodar o elenco neste duelo para poupar os principais jogadores pensando na final da Liga dos Campeões, contra o Borussia Dortmund, em Wembley. O Real Madrid já conquistou o título de La Liga e tem 93 pontos na tabela.

Prováveis escalações

Villarreal: Jorgensen; Moreno, Bailly, Cuenca, Mosqeura; Traoré, Capoue, Comensaña, Parejo; Guedes e Sorloth. Técnico: Marcelino.

Real Madrid: Lunin; Vazques, Militão, Rudiger, García; Ceballos, Camavinga, Modric; Guller, Diaz, Joselu. Técnico: Carlo Ancelotti.

Desfalques

Villarreal

Francis Coquelin, Juan Foyth, Yeremy Pino, Denis Suarez, mahucados, e Kiko Femenía e Alex Baena, suspensos, são desfalques.

Real Madrid

Aurelien Tchouameni está fora, enquanto David Alaba é dúvida.

Quando é?