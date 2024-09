Onde assistir a Villarreal x Barcelona ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da La Liga 2024/25

Líderes absolutos neste início de campeonato, catalães querem manter 100% de aproveitamento; Submarino Amarelo visa a colar na ponta

Villarreal e Barcelona se enfrentam neste domingo (21), às 13h30 (horário de Brasília), no El Madrigal, pela 6ª rodada do Campeonato Espanhol, a La Liga. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (confira a programação na íntegra).

O Barça segue na liderança isolada do Espanhol, mantendo-se como a única equipe ainda com 100% de aproveitamento a esta altura do nacional. Em cinco partidas, a equipe soma 15 pontos - quatro a mais que Atlético de Madrid, Real Madrid e Villarreal, que fecham o G-4, com 11 tentos somados. Um novo triunfo significa manter a diferença no topo da tabela em mais de uma partida.

Por outro lado, o Villarreal, como dito, também vive um bom início de Espanhol. Os comandados de Marcelino, porém, tem concedido muitos gols - já são 11 -, e agora enfrentam o melhor ataque disparado da competição, que já guardou 17. Um grande teste para os donos da casa.

Prováveis escalações

Villarreal: Não divulgado.

Barcelona: Não divulgado.

Desfalques

Villarreal

Juan Foyth, Gerard (lesionados), Willy Kambwala e Alfonso Pedraza (dúvidas).

Barcelona

Gavi, Fermin López, Marc Bernal, Ronald Araújo, Frenkie de Jong e Andreas Christensen (lesionados).

Quando é?

Data: domingo, 22 de setembro de 2024

Horário: 13h30 (de Brasília)