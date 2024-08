Onde assistir a Vila Nova x Sport ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (16), no Estádio OBA; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vila Nova e Sport se enfrentam nesta sexta-feira (16), às 21h (de Brasília), no Estádio OBA, pela 21ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão da TV Brasil na TV aberta, do canal GOAT no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Sem vencer há cinco jogos, com três empates e duas derrotas, o Vila Nova volta a campo pressionado pela vitória. Em sexto lugar, com 30 pontos, o time está a três do América-MG, equipe que fecha o G-4.

Do outro lado, o Sport, na quinta posição, com 32 pontos e um aproveitamento de 59%, está invicto na Série B com três vitórias e quatro empates nos últimos sete jogos disputados.

Prováveis escalações

Vila Nova: Dênis Júnior; Elias, Anderson Conceição, Jemmes e Roberto; Ralf, Geovane e Igor Torres; Luciano Naninho, Alesson e Henrique Almeida.

Sport: Caíque França; Di Plácido, Alisson Cassiano (Nassom), Luciano Castán e Dalbert (Igor Cariús); Felipe, Fabrício Domínguez e Titi Ortiz (Lucas André); Chrystian Barletta, Lenny Lobato e Zé Roberto.

Desfalques

Vila Nova

Sem desfalques confirmados.

Sport

Não há desfalques confirmados.

Quando é?