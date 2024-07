Onde assistir a Vila Nova x Santos ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (18), no Estádio OBA; confira a transmissão e outras informações do jogo

Valendo a liderança, Vila Nova e Santos se enfrentam nesta quinta-feira (18), às 20h (de Brasília), no Estádio OBA, em Goiânia, pela 16ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Embalado com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos disputados, o Santos, com 28 pontos, pode abrir quatro pontos de vantagem na liderança da Série B em caso de vitória nesta quinta.

Do outro lado, o Vila Nova, com 27 pontos, aparece na vice-liderança e pode assumir a ponta da Série B em caso de vitória.

Prováveis escalações

Vila Nova: Dênis Júnior; Elias, Quintero, Jemmes e Rhuan; Ralf, Cristiano, João Lucas (Luciano Naninho ou Arilson); Juan Christian, Henrique Almeida, Alesson.

Santos: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Jair, Escobar; João Schmidt, Diego Pituca, Serginho; Otero, Pedrinho (Furch), Guilherme.

Desfalques

Vila Nova

Eric, Igor Henrique e Júnior Todinho seguem no DM.

Santos

Aderlan, Kevyson, Rodrigo Falcão, Giuliano estão fora.

Quando é?

Data: quinta-feira, 18 de julho de 2024

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Estádio OBA - Goiânia, GO

Arbitragem: Rodrigo José Pereira (árbitro), Francisco Chaves e Luis Filipe Gonçalves (assistentes), Gabriel dos Santos (quarto árbitro), Rodrigo Nunes de Sá (VAR)