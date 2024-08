Onde assistir a Vila Nova x Paysandu ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (5), no Estádio OBA; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vila Nova e Paysandu se enfrentam nesta segunda-feira (5), às 21h (de Brasília), no Estádio OBA, em Goiânia, pela 19ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil na TV aberta, do canal GOAT no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Na briga pelo acesso, o Vila Nova, com 29 pontos, busca reencontrar o caminho da vitória na Série B após dois empates e uma derrotas nos últimos três jogos disputados. Já o Paysandu, com duas derrotas seguidas, soma 23 pontos e luta para se afastar da zona de rebaixamento.

Prováveis escalações

Vila Nova: Dênis Júnior; João Vitor, Anderson Conceição, Ruan Santos e Eric; Bruno Matias, João Lucas e Luciano Naninho; Juan Christian, Henrique Almeida e Alesson.

Paysandu: Diogo Silva; Edilson, Lucas Maia, Carlão, Kevyn; João Vieira, Leandro Vilela, Juninho; Esli Garcia, Nicolas e Ruan Ribeiro.

Desfalques

Vila Nova

Sem desfalques confirmados.

Paysandu

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: segunda-feira, 5 de agosto de 2024

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Estádio OBA - Goiânia, GO