Onde assistir a Vila Nova x Mirassol ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (20), no Estádio OBA; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vila Nova e Mirassol se enfrentam nesta quinta-feira (20), às 19h (de Brasília), no Estádio OBA, em Goiânia, pela 11ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV 3 na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após duas vitórias consecutivas, o Mirassol foi derrotado pelo Sport por 1 a 0 na última rodada da Série B. Com seis pontos e um aproveitamento de 56%, a equipe está fora da zona de acesso.

Do outro lado, o Vila Nova vem de derrota pelo Botafogo-SP por 1 a 0. No meio da tabela, com 10 pontos, o Tigrão registra quatro vitórias, dois empates e quatro derrotas. Um aproveitamento de 46% na Série B.

Prováveis escalações

Vila Nova: Dênis Júnior; Elias, Jemmes, Quintero e Eric; Cristiano, Ralf e João Vitor; Henrique Almeida, Juan Christian e Alesson.

Mirassol: Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Luiz Otávio e Warley; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Fernandinho e Dellatorre.

Desfalques

Vila Nova

Geovane, Igor Henrique e Júnior Todinho estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Mirassol

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quinta-feira, 20 de junho de 2024

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Estádio OBA - Goiânia, GO

Arbitragem: Denis da Silva Ribeiro (árbitro), Ruan Luiz de Barros e Rondinelle dos Santos (assistentes), Jean Carlos da Silva (quarto árbitro), Caio Max Augusto Vieira (VAR)