Onde assistir a Vila Nova x Ituano ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (16), pela 37ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Vila Nova recebe o Ituano na noite deste sábado (16), a partir das 21h (de Brasília), no estádio OBA, em Goiânia, pela 37ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada, e do Canal Goat, no streaming (veja a programação completa).

Com poucas chances de conseguir subir, o Vila Nova está na oitava posição, com 55 pontos. Para conquistar o acesso, o time goiano precisa, além de vencer os seus dois compromissos, torcer por uma série de combinações de resultados.

Do outro lado, o Ituano vive situação extremamente delicada. Em 18º lugar, com Rubro-Negro tem 34 pontos e sabe que tem que ganhar os dois últimos jogos, e também aguardar por resultados negativos de Ponte Preta e CRB.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Vila Nova: Dênis Júnior; Rian, Jemmes, Dankler e Rhuan; Arilson, Cristiano e João Lucas (Gabriel Silva); Junior Todinho, Emerson Urso e Alesson.

Ituano: Jefferson Paulino; Marcinho, Luiz Gustavo, Guilherme Mariano e Guilherme Lazaroni; Gabriel Falcão, José Aldo e Yann Rolim; Vinicius Paiva, Thonny Anderson e Salatiel (Leozinho).

Desfalques

Vila Nova

Elias, Marcondes e Ralf estão no departamento médico.

Ituano

Eduardo Diniz, Eduardo Person, Lipe, Zé Carlos e Zé Eduardo estão no departamento médico.

Quando é?