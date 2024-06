Onde assistir a Vila Nova x Goiás ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo neste domingo (23), no Estádio OBA; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vila Nova e Goiás se enfrentam neste domingo (23), às 18h30 (de Brasília), no Estádio OBA, pela 12ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil na TV aberta, do canal GOAT no YouTube e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

No meio da tabela, com 17 pontos, o Vila Nova vem de vitória sobre o Mirassol por 1 a 0 e busca ganhar o clássico para se aproximar do G-4 da Série B. Até aqui, o time soma cinco vitórias, dois empates e quatro derrotas no torneio.

"Acredito que precisamos manter a entrega que estamos tendo. Não só nesse jogo, mas na maioria dos jogos. Quem tem mais gana de vencer, quem corre mais e está mais disposto, já fica um passo à frente. Em um clássico, não é diferente. É um ponto muito importante. Querer vencer. Quem está com mais vontade já sai muito na frente. Acredito que estamos fazendo bons jogos, com bom controle de jogo. Aproveitando as oportunidades na frente, temos grandes chances de sair com a vitória", afirmou Cristiano.

Do outro lado, o Goiás, com 18 pontos, chega para o confronto pressionado pela vitória após duas derrotas e um empate nos últimos três jogos disputados na Série B.

Prováveis escalações

Vila Nova: Dênis Júnior; Elias, Jemmes, Quintero e Rhuan; Geovane, Luciano Naninho (Cristiano) e Igor Henrique; Júnior Todinho, Juan Christian e Alesson.

Goiás: Tadeu; Messias (Yan Souto), Edson e David Braz; Dieguinho, Marcão, Juninho e Luiz Henrique (Sander); Welliton, Thiago Galhardo e Paulo Baya.

Desfalques

Vila Nova

Sem desfalques confirmados.

Goiás

Lucas Ribeiro cumprirá suspensão, enquanto Angelo Rodríguez está machucado.

Quando é?

Data: domingo, 23 de junho de 2024

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio OBA - Goiânia, GO

Arbitragem: Braulio da Silva (árbitro), Eder Alexandre e Bruno Muller (assistentes), Artur de Morais (quarto árbitro), Thiago Duarte Peixoto (VAR)